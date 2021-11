Festival Literário do Pelourinho tem lançamento em café-da-manhã

A Festa Literária Internacional do Pelourinho – FLIPELÔ, será lançada oficialmente amanhã, terça-feira, 9 , às 9h, com um café da manhã na Igreja do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho. A Festa acontece de 17 a 21 de novembro, em Salvador, homenageando o escritor Graciliano Ramos. Esta edição será híbrida e gratuita, com programação virtual e presencial, para pessoas de todas as idades.

A programação oficial da FLIPELÔ 2021 será apresentada pelo presidente Arthur Guimarães Sampaio, pela direção da Fundação Casa de Jorge Amado e pelos curadores do evento. O lançamento contará com a presença do diretor regional do Sesc Bahia, José Carlos Boulhosa Baqueiro e da equipe de profissionais da instituição.

Serão também informadas as questões operacionais e de mobilidade, especialmente as relacionadas aos protocolos sanitários. Participarão do lançamento representantes das instituições que patrocinam a FLIPELÔ 2021 – Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Instituto CCR, CCR Metrô Bahia, Rede MaterDei e Prefeitura de Salvador, além de representantes de instituições apoiadoras – ITS Brasil e Itaú Social, Rede Bahia, Salvador FM, Irdeb-Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, Ponto Outdoor e Academia de Letras da Bahia.

foto Leto Carvalho