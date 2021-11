OAB : Dinailton lança chapa “sem a pompa dos concorrentes”

Presidente da OAB da Bahia entre os anos de 2005 e 2006, o advogado Dinailton Oliveira é candidato da chapa OAB pra Valer que concorre nesta eleição que vai se realizar no próximo dia 24 em todo o Estado.

Amanhã, terça-feira (9) Dinailton e a candidata a vice D’jane Silva fazem um ato público defronte ao Fórum Ruy Barbosa em Salvador como lançamento da chapa.

“Um evento sem a pompa que tem que tem caracterizado as campanhas das chapas concorrentes, com almoços e jantares em restaurantes de luxo e festas em varandas. Queremos um evento que se aproxime do

objetivo que tem a OAB em defesa da advocacia, do advogado e da sociedade”, alfineta o candidato.

As chapas inscritas no pleito são Liberta OAB, OAB de Coração, OAB pra Valer e União pela Advocacia). Disputam vagas no Conselho Seccional e sua Diretoria, no Conselho Federal, na Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e nas Diretorias das Subseções.

