Governador Rui Costa hoje entre Vitória da Conquista e Barra do Choça

A caminho de Barra do Choça (foto), hoje (8), para assinatura de ordens de serviço nas áreas de educação, segurança pública, saneamento e outros atos, antes de seguir para a cidade, o governador Rui Costa atende a imprensa às 9h no aeroporto de Vitória da Conquista. Depois vai para o povoado do Iguá, onde entrega novo trecho pavimentado.

Já em Barra do Choça, Rui assina ordens de serviço para a construção de uma nova unidade escolar de tempo integral com 24 salas, implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário e construção da Delegacia Territorial de Polícia Civil e do Pelotão da Polícia Militar, ambos na mesma cidade. Os investimentos nestas obras superam R$70 milhões.

No caminho de volta para o aeroporto, o governador visita ainda as obras do Hospital Afrânio Peixoto – HAP e retorna para Salvador.