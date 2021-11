Secretaria Estadual de Educação começa atividades do Novembro Negro

Com o objetivo de fortalecer e valorizar a cultura africana e afro-brasileira, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) preparou uma série de atividades alusivas ao Novembro Negro, mês dedicado ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, a exemplo de palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e divulgação de experiências exitosas desenvolvidas por estudantes de quatro unidades escolares da rede estadual de ensino.

A programação será iniciada hoje segunda-feira (8), às 9h, no auditório da instituição, com transmissão pelo Youtube, no canal Educação Bahia (https://bit.ly/3qcscDr), em um encontro com o tema “200 anos de Independência do Brasil. Reparação já aos povos indígenas e negro”.

O evento realizado também de forma presencial e seguindo todos os protocolos de biossegurança recomendados contará com uma palestra sobre o tema “1978 – Revolta dos Búzios”, apresentada pelo cineasta Antônio Olavo e uma apresentação cultural da banda Erê.

O encontro terá a participação, no auditório, de estudantes da rede estadual e de representantes de outras secretarias estaduais.