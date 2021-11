Começou e vai até dia 12 a Semana de Letras da UEFS

A XVIII Semana de Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) começou na manhã de ontem, segunda-feira (8), com o tema “Portal das Letras: Caminhos e vivências da escrita e linguagem no sertão“, trazendo os saberes e talentos de Feira de Santana e região através da produção de cultura, arte e literatura.

O evento é uma realização do Diretório Acadêmico de Letras (Dalet) e do Departamento de Letras e Artes da Uefs (DLA/Uefs), e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana em parceria com a Produtora cultural “Pipas Liter’arts”.

A XVIII Semalet vai até 12 de novembro, e contará com mesas, palestras, oficinas e minicursos, apresentações de trabalhos e intervenções artísticas. Os escritores Roberval Pereyr, Cláudia Gomes e Cíntia Portugal, os artistas visuais Priscila Lopes, Igor Rodrigues e Jean Lima, e a Diretora da Escola de Belas Artes da Ufba, Nanci Novais, participarão das atividades durante a semana.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade que se interesse pela arte, cultura e literatura. O encerramento será transmitida diretamente do Mercado de Arte Popular de Feira de Santana, no dia 12 de novembro, às 15 horas, seguindo todos os protocolos sanitários.

A programação é transmitida no canal do Youtube do Diretório Acadêmico de Letras (https://www.youtube.com/c/DALETUEFSESCREVIV%C3%8ANCIAS)