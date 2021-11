Diagnosticados este ano em Feira de Santana 82 casos de câncer de próstata

Ano passado, 132 casos de câncer de próstata foram diagnosticados. Este ano, até o momento, são 82. O índice é preocupante, apesar disso o diagnóstico precoce salva vidas.

A informação foi destacada pelo prefeito Colbert Martins Filho, ontem, segunda-feira, 8, durante abertura da campanha Novembro Azul, ocorrida no Centro de Especialidades em Saúde do Homem – no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC).

O prefeito, que também é médico, destacou ainda que a campanha serve para alertar os homens quanto a importância de procurar por consulta médica em qualquer período do ano.

“Os cuidados com a saúde salvam vidas. Precisamos aprender a usar, o ano inteiro, os serviços de saúde. Isso é importante, por isso recomendo: façam consultas e exames de rotina anualmente”, orientou Colbert Filho.

Neste mês, no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC) e no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI), homens a partir de 40 anos terão acesso à consultas e exames gratuitamente pelo SUS. Basta agendar pelos telefones (75) 3602-7338/3602-7339 ou e-mail: [email protected]

Segundo a diretora presidente da Fundação Hospitalar, Gilberte Lucas, a campanha Novembro Azul ocorre há alguns anos no município, desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a campanha são ofertados exames laboratoriais que promovem o diagnóstico, como o PSA (Antígeno Prostático Específico), destinado a homens acima de 50 anos, além de ultrassom da próstata e consultas com urologista.

“Estamos empenhados em fazer um atendimento a todos que procurarem. Nosso objetivo é alcançar o maior número de homens atendidos, lembrando que devido a pandemia, acreditamos que a procura será bem maior por conta da demanda reprimida”, explica Gilberte Lucas.