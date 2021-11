Intervenção urbana de Siddhartha com ‘Heróis de Feira’; live nesta terça,9

A intervenção urbana “Heróis de Feira” retrata em dois tempos (passado e presente) dois personagens históricos icônicos da cidade de Feira de Santana: Lucas de Feira e Maria Quitéria. As obras procuram abordar como seriam estes personagens no século XXI, uma releitura contemporânea de Lucas e Maria.

todas as ilustrações estarão fixadas no viaduto do entroncamento das avenidas Getúlio Vargas e João Durval Carneiro em Feira de Santana. A exposição é composta por 26 ilustrações, parte delas estará projetada em paredes externas do Centro Cultural Sesc Feira de Santana, e possui a autoria do artista feirense Siddhartha Gautama @sidarta. designeilustracao, ilustrador, caricaturista, designer, músico e publicitário.

Dia 09/11/21 às 18h acontecerá no perfil do Instagram @sescfeiraba uma “live” de lançamento do projeto com a participação de Siddhartha

oficina virtual nos dias 06, 07 e 08 com 06h de duração. Pode participar da oficina qualquer pessoa acima de 14 anos de idade, ilustradores ou não, as inscrições já estão abertas, acesse link https://forms.office.com/r/ vSHbKNRhu7. O projeto ainda prevê a realização de uma exposição virtual que estreia no Instagram do Sesc Bahia no dia 07 de dezembro e uma