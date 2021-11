Rui anuncia milhões em investimentos para Barra do Choça e Conquista

O governador Rui Costa visitou os municípios de Vitória da Conquista e Barra do Choça, na região centro-sul da Bahia, onde estão sendo investidos mais de R$ 108 milhões, entre obras e assinaturas. A agenda de trabalho começou em Vitória da Conquista, com a inauguração do asfaltamento de 5,4 quilômetros da estrada que dá acesso ao povoado do Iguá, no trecho de ligação com a BR-116. De lá, Rui seguiu para Barra do Choça, onde assinou ordens de serviço nas áreas de educação, segurança pública e saneamento.

Uma nova unidade escolar de tempo integral, com 24 salas, será construída em Barra do Choça para sediar o Colégio Estadual Dária Viana de Queiroz, beneficiando mais de mil alunos. Com investimento de R$ 21 milhões, a unidade de ensino terá biblioteca, laboratórios, sala multifuncional, refeitório, auditório, quadra poliesportiva coberta, vestiário, campo society com pista de atletismo e arquibancada.

“Hoje são mais de R$ 180 milhões de investimentos que autorizo aqui. São R$ 51 milhões em esgotamento sanitário, mais R$ 20 milhões para a recuperação da estrada de Barra do Choça até Conquista, com a duplicação e a urbanização no início das duas cidades. Uma nova escola estadual de R$ 21 milhões, com todos os equipamentos esportivos, culturais e educacionais. E temos também investimentos grandes em abastecimento de água em Barra do Choça”, afirmou Rui.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, explicou que o espaço da antiga escola será doado ao município. “A nossa escola atual está muito bem conservada e será cedida para que o município também ofereça educação em tempo integral. Então, nós deixamos nossa marca positiva no ensino médio e no ensino fundamental”.

O novo Sistema de Esgotamento Sanitário em Barra do Choça beneficiará toda a população da sede, equivalente a mais de 29 mil pessoas. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), ficará responsável pela obra. O investimento é de mais de R$ 51 milhões.

Na área da segurança pública, o Governo do Estado vai construir a Delegacia Territorial de Polícia Civil e o Pelotão da Polícia Militar, com valor total de R$ 2,3 milhões. As unidades vão funcionar em uma área de mais de 2.900m², na Rua Dagmar Rocha. Outros R$ 2 milhões serão investidos na pavimentação do bairro Nova Esperança.

Anúncios

Além das assinaturas, Rui autorizou a publicação do edital de licitação para restauração de 29 quilômetros da BR-415, no trecho entre Barra do Choça e Vitória da Conquista, beneficiando também os municípios de Planalto, Caatiba e Itambé.

Foi autorizado ainda o processo licitatório para construção de um Sistema de Abastecimento de Água para as localidades de Lagoa Verde, Muritiba, Pau Óleo e Duas Barras. O município de Barra do Choça receberá também dois kits sala de estabilização e um kit sala de parto.

Outras obras

Na região de Barra do Choça, o Governo da Bahia inaugurou a policlínica em Vitória da Conquista, em 2019, com obra orçada em R$ 24,9 milhões. Entregou ainda uma Unidade Regional do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, que atende os municípios de Barra do Choça, Encruzilhada e Macarani. O investimento foi de R$ 215 mil. Entre os anos de 2018 e 2021, equipamentos e veículos para a área rural, da saúde e educação foram encaminhados à cidade de Barra do Choça, com valor orçado em R$ 501 mil.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA