Crimes violentos crescem na Bahia mas Rui garante ‘prêmio por desempenho policial’

“Um prêmio importante porque reconhece e valoriza o trabalho de homens e mulheres que se dedicam a cuidar dos baianos. O dinheiro entra na conta nesta quarta e continuará sendo pago semestralmente aos servidores”.

Com essas palavras, durante o programa Papo Correria de ontem, terça-feira (9), o governador Rui Costa garantiu o pagamento do Prêmio por Desempenho Policial (PDP) para 11,3 mil servidores, com investimentos de R$ 10 milhões.

Serão contemplados Policiais Civis, PMs e Peritos do Departamento de Polícia Técnica, por redução da criminalidade nas suas respectivas áreas de atuação. A iniciativa quer reconhecer o comprometimento das forças de segurança no combate à criminalidade. O prêmio será pago pelo desempenho dos servidores no primeiro semestre de 2021.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública da Bahia entre as 52 Áreas Integradas da Segurança Pública (Aisp), 23 apresentaram redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, mas apenas três Áreas Integradas conseguiram manter a taxa de CVLI dentro da meta estabelecida para o Estado (Pituba, Barra e Brumado).

Dos 11,3 mil servidores que receberão o PDP neste semestre, 9,2 mil são Policiais Militares, contemplados com uma premiação total de R$ 8 milhões, enquanto 1,7 mil Policiais Civis ganharão R$ 1,6 milhão. Também serão premiados servidores que atuam no Departamento de Polícia Técnica.

quantitativo de vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na Bahia no primeiro semestre de 2021 aumentou de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse dado faz parte do balanço semestral divulgado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) em agosto), por meio de publicação na imprensa oficial.