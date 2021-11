Novembro Negro tem ampla programação no Sesc/Feira; show de Maryzelia dia 20

O Centro Cultural do Sesc em Feira de Santana preparou uma extensa programação – que começa na sexta-feira, 12, à noite – para celebrar o Novembro Negro, o mês da consciência negra. Chamada de “Ocupação do Centro Cultural em celebração ao mês da Consciência Negra” a programação vai até o dia 30, com oficinas, shows, teatro e muito debate sobre o tema.

No dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra, em que se comemora Zumbi dos Palmares, a cantora Maryzelia faz um show no Teatro do Centro Cultural que fica nas proximidades da Catedral de Sant’Anna. Maryzelia atualmente está se apresentando semanalmente na casa de evento Toma, localizado na rua Boa Vista de Goiás, 44, bairro Lagoa Salgada, em Feira de Santana.

Veja a programação completa:

12/11 (Sexta):

? 18h – Apresentação Musical do Bando A Flor da Pele – Ingresso Social (Inteira: R$2 |

Meia: R$1)

13/11 (Sábado):

? 14h30 – Performance de Dança (Espetáculo Caminhos): A Performance da Reforma

Cia de Dança, com a presença de 3 bailarinas, vai acontecer desde o restaurante,

seguindo pelo corredor até o foyer, deixando o público acomodado para o

espetáculo seguinte

? 15h – Apresentação Teatral (Espetáculo Encruzilhada): Um solo que reflete o

extermínio do povo negro, com texto e atuação de Leno Sacramento, integrante do

Bando de Teatro Olodum

? 15h45 – Performance de Dança (Espetáculo Caminhos): A Performance da Reforma

Cia de Dança, com a presença de 3 bailarinas, vai conduzir o público até o Café –

Teatro, onde acontecerá a ação seguinte

? 16h – Performance de Artes Visuais (Gingas e Tintas) – Construção ao vivo de uma

obra da artista visual Simone Rasslan, interagindo com o público e o DJ.

? 16h -Apresentação Musical (DJ Pureza) – Apresentação Afro-brasilidades para fechar

a tarde.

16/11 (terça):

? Oficina O Poder da Mulher do Povo – com Antonia Lyara – Oficina sobre reflexões

sobre aspectos técnicos e conceituais das danças populares circulares do Sertão e

Recôncavo da Bahia – Gratuito

18/11 (quinta):

? Debate: Novembro Negro? E Dandara dos Palmares, você conhece? – Gratuito

Resumo: O Ator, produtor e ativista cultural Laelton Oliveira dos Santos, irá dialogar com as

pessoas presentes a respeito das comemorações do mês da consciência negra que é

comemorado todos os anos no país. Entretanto, ele irá abordar esse tema, fazendo um recorte especial a existência e participação da heroína Dandara dos Palmares na luta por

liberdade dos escravos aquilombados em Palmares e que por vezes tem essa existência e

participação invisibilizada.

20/11 (sábado):

? 14h – Apresentação Musical de Maryzélia – Gratuito

25/11 (quinta):

? Debate: É possível fazer teatro negro em Feira de Santana? – Gratuito

Resumo: A atriz, professora e produtora “Keu Costa”, militante do Movimento Negro,

Membra da Associação Cultural Moviafro, Coordenadora do Núcleo Moviafro de Teatro

Preto irá falar com o público presente, sobre a importância da militância e das

comemorações do mês da consciência negra no Brasil, fazendo um importantíssimo recorte

sobre o teatro preto como forma de luta e resistência.

30/11 (terça):

? Oficina O Poder da Mulher do Povo – com Antonia Lyara – – Oficina sobre reflexões

sobre aspectos técnicos e conceituais das danças populares circulares do Sertão e

Recôncavo da Bahia – Gratuito