500 mil produtos comercializados na Bahia estão no “Preço da Hora”

Com uma média de 82,7 mil usuários mensais, o aplicativo Preço da Hora Bahia atrai pessoas que querem economizar tempo e dinheiro nas compras e ganha espaço nos municípios do interior. A ferramenta permite ao consumidor baiano pesquisar preços de mais de 500 mil produtos comercializados em todo o estado com base nas informações das notas fiscais eletrônicas armazenadas na Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba).

É possível fazer as pesquisas também pelo site precodahora.ba.gov.br.

Disponível para download na Apple Store e no Google Play Store, o app já foi baixado mais de 430 mil vezes desde o lançamento, em abril do ano passado.

No ranking dos 25 municípios com mais usuários ativos, Salvador está na frente, com um total de 35,7 mil. Em seguida estão Feira de Santana (10,2 mil), Itabuna (4,4 mil), Camaçari (4,3 mil), Lauro de Freitas (4,1 mil), Vitória da Conquista (3,7 mil), Alagoinhas (3,2 mil), Teixeira de Freitas (2,6 mil), Ilhéus (2,2 mil), Barreiras (1,7 mil), Eunápolis (1,6 mil) e Juazeiro (1,5 mil).