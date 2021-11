Coelba tem 21 milhões para projetos de eficiência energética na Bahia

Neoenergia Coelba iniciou as inscrições de propostas na chamada pública para selecionar projetos de eficiência energética na Bahia. Os recursos disponibilizados pela distribuidora somam R$ 21 milhões. As propostas podem ser enviadas até o dia 6 de janeiro de 2022, pelo portal da Chamada, acessível através do site da empresa, onde também foi disponibilizado o edital.

Serão aceitos projetos de micro e minigeração com fonte incentivada solar fotovoltaica, aquecimento solar de água, iluminação geral, iluminação pública, sistemas motrizes e condicionamento ambiental. As iniciativas selecionadas deverão ser executadas ao longo de 2022.

“Com a chamada pública, o processo de escolha dos projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética é mais transparente e democrático, visando uma maior participação da sociedade. O objetivo é de estimular o uso mais eficiente de energia, com práticas sustentáveis”, afirma a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Podem se inscrever consumidores que estejam em dia com a distribuidora e façam parte dos segmentos de poder público, comércio e serviços, serviço público, condomínios residenciais, iluminação pública e industrial, de acordo com o edital. As regras cumprem as determinações do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).