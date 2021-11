‘Diálogos Industriais” discute o modelo das startups próximo dia 17

Promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de discutir temas relevantes para o setor industrial, a Série Diálogos Industriais Virtuais terá duas edições em novembro. Os encontros virtuais são gratuitos e têm como objetivo discutir temas relevantes para o setor industrial, contribuindo para a busca de soluções para as empresas.

O primeiro encontro de novembro acontece no dia 17.11, às 9h, com o tema Startup-se: alavancando negócios pela gestão no modelo das startups. Para conduzir a discussão foi convidado o empreendedor e especialista em gestão empresarial e inovação, Igor Salotto. Ele vai apresentar os princípios que regem esses novos modelos de negócio, que transformaram a lógica de mercado.

O evento é aberto a empresários da indústria baiana. Para participar, os interessados devem fazer a inscrição pela internet, através deste link. Para mais informações, entrar em contato pelo Whatsapp FIEB Atende (71) 98165-8941.

Já o último encontro da série Diálogos Industriais acontece no dia 30.11, às 9h, com a temática o Futuro dos negócios: como transformar incertezas em oportunidades de crescimento. Na oportunidade, o pesquisador nas áreas de inovação, estratégia, marketing digital e tecnologias emergentes, Marcelo Minutti, vai discutir como as tecnologias emergentes, combinadas com modelos de negócios inovadores, têm ajudado as empresas a reduzir custos e melhorar resultados. As inscrições para este evento também já estão abertas e podem ser realizadas por meio deste link.

As palestras têm duração de duas horas e incluem um bate-papo para esclarecimento de dúvidas.