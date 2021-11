Mandioca e gastronomia sertaneja em seminário no Hotel Atmosfera

Apresentar o potencial e as peculiaridades da culinária regional, estreitando a ligação entre os produtores rurais, os chefs de cozinha e os consumidores, além de promover uma verdadeira experiência gastronômica a todos os visitantes.

É com esses objetivos que o Sebrae e Sindfeira realizam, entre os dias 22 e 23 de novembro, no auditório do Hotel Atmosfera, em Feira de Santana, o seminário Sabores e Saberes do Sertão. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet.

O evento, realizado em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana e Senac, terá como tema “Mandioca: Tradição, cores e sabores” e pretende reunir pesquisadores, estudantes, profissionais e empreendedores do ramo da gastronomia e o público em geral para trocar informações, compartilhar conhecimentos sobre o setor e descobrir como produtos que são consumidos cotidianamente podem incrementar a alta gastronomia.

No dia 22, haverá uma palestra com o pesquisador Joselito Mota, da EMBRAPA de Cruz das Almas (Ba), com o tema “Mandioca – Versatilidade de Uso como Oportunidade de Negócios”. Já no segundo dia, será os participantes poderão participar de uma oficina direcionada aos produtores e vendedores de beiju nas feiras livres, associados do Sindicato de hotéis e restaurantes, ou colaboradores por eles indicados.

O local da oficina será o espaço gourmet do Hotel Atmosfera, e a oficina será conduzida pelo chefe de cozinha Uelcimar Cerqueira, do Senac em Salvador (BA), e com apoio do instrutor no curso de Processamento dos Derivados da Mandioca, José Carlos, da fábrica de beijus Dois Irmãos, localizada em Cruz das Almas (BA).

O evento acontece em parceria com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana e Senac. O Hotel Atmosfera está localizado na Rua São Domingos, nº 588, Santa Monica. Outras informações podem ser obtidas pela Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800.