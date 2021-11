“O Sumiço do Gato” sábado no Joia da Princesa

A montagem “O Sumiço do Gato” terá sua exibição em formato drive-in, no dia 13/11 (sábado), às 18h, no Estacionamento do Estádio Joia da Princesa, com entrada gratuita.

Os vouchers para a entrada gratuita ao drive-in estarão disponíveis on-line, a partir do dia 11/11 (quinta-feira) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. CLIQUE AQUI

Nesse show o Grupo Canela Fina tem em seu repertório canções autorais, tradicionais e outras reconhecidas pelo público infantil. O show conta a história de um gato, muito levado, que adora passear e acaba se perdendo. Os integrantes do Canela Fina vão em busca dele, pedindo ajuda a vários personagens e vivendo diversas aventuras pelo caminho.

O grupo foi criado na cidade de Salvador no ano de 2010 e sua principal proposta é a de fornecer músicas inéditas, voltadas para crianças, sendo estas composições com arranjos próprios e instrumentações variadas.

Durante a atração, serão seguidos todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Por meio do programa, a empresa já realizou mais de 350 apresentações teatrais presenciais em Feira de Santana, atendendo aproximadamente 800 mil espectadores. A edição de 2021 conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.