Forró em Itacaré é com Targino Gondim e mais sete atrações

Neste sábado e domingo, dias 13 e 14, vai ter forró em Itacaré. O cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim realiza o Esquenta Festival de Forró de Itacaré, a bordo da Rural Elétrica. Nomes como Flor Serena, Rafael Zalela, Trio Baianado, Marcos Abaaga, Aran, Trio Marines e os Bahianos também participam do projeto.

Em abril, na Semana Santa, acontece o Festival de Forró de Itacaré. O evento conta com grande programação, com shows gratuitos, comidas e bebidas típicas, aulões de forró e o Arrastão da Rural Elétrica, além dos os fins de tarde com forró. Todos os dias, antes dos shows do palco maior, tem programação de frente para o mar. A realização do esquenta e o Festival de Forró é da Prefeitura de Itacaré, Toca Pra Nós Dois.

Targino Gondim – Tudo começou quando ainda era um menino em Juazeiro (BA), onde aprendeu a tocar sanfona e inspirado no maior ícone do instrumento, Luiz Gonzaga. Venceu o Grammy Latino 2001 (o Oscar da Música) com a canção de sua autoria Esperando na Janela, que também ganhou a voz de Gilberto Gil e deu ao artista espaço na longa brasileiro, “Eu, Tu, Eles”. Em 2001, lança pela Warner seu primeiro CD Nacional: Dance Forró Mais Eu, produzido por Roberto Sant’Anna, e com participação de Gilberto Gil.

O Targino Sem Limites trabalho vem em conjunto com nomes como Zeca Baleiro, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Fagner, Gilberto Gil, Bell Marques, Xandy Aviões e Baiana System. Muitas destas canções serão acompanhadas de clipes com estes nomes.