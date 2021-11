Seminário lança livro sobre comercialização digital de alimentos

A segunda edição do Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, numa realização do Sebrae Alagoas com a Embrapa Alimentos e Territórios e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), traz na sua programação o lançamento do livro Mercados Alimentares Digitais: inclusão produtiva, cooperativismo e políticas públicas. A publicação apresenta os resultados alcançados por uma pesquisa conduzida junto a experiências inovadoras de plataformas digitais cooperativas de comercialização de alimentos.

O lançamento acontece no dia 18, após a mesa de abertura do seminário, às 9h30. Organizado pelos professores Paulo Niederle, Sérgio Schneider e Abel Cassol, o livro usa como ponto de partida as experiências de três modelos de plataformas cooperativas: a Alimento de Origem, que articula a comercialização de cooperativas da agricultura familiar e reforma agrária no norte do Rio Grande do Sul; a Cooperativa GiraSol, que surgiu da ação de uma associação de consumidores da capital gaúcha, e a iniciativa da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, que reúne agricultores familiares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

“Hoje está claro que a mediação digital da vida social se expandiu e se consolidou em todas as suas dimensões. É praticamente impossível trabalhar, produzir e consumir prescindindo das tecnologias digitais. A digitalização avança rapidamente nos processos produtivos, permitindo não apenas a substituição da força de trabalho humana por robôs, mas também da cognição humana por sofisticados sistemas algorítmicos”, escrevem os três pesquisadores na publicação.

“A agricultura e os sistemas alimentares não fogem a esta realidade, embora os problemas de acesso e manejo das tecnologias digitais sejam mais evidentes nas áreas rurais. O alcance dessas mudanças e a compreensão dos seus potenciais efeitos estão mobilizando organizações e pesquisadores em todo o mundo. Até o momento, enquanto para alguns a digitalização representa o começo de uma nova era, repleta de possibilidades e promessas, para outros ela apresenta novos riscos e ameaças”, destacam.

Perdas e ganhos –Na avaliação dos pesquisadores, essa tendência faz com que novos estudos se tornem necessários para avaliar os eventuais ou potenciais ganhos e perdas da revolução digital na agricultura e no sistema alimentar. Dentre as inúmeras dúvidas que pairam sobre o tema destacam-se, por exemplo, os impactos da digitalização com relação à exclusão/inclusão de diferentes grupos sociais.

O livro apresenta dois tipos de contribuições para o debate sobre os processos de digitalização dos mercados alimentares. A primeira parte se debruça sobre as experiências dos três modelos de plataformas cooperativas citados mais acima. Já na segunda parte, os pesquisadores fizeram uma compilação de um conjunto de estudos nacionais e internacionais que aprofundam e ampliam o leque de temas discutidos na primeira parte a partir de um olhar para outras realidades sociais.

“Outra mensagem do livro é que as políticas públicas de desenvolvimento rural e inclusão produtiva ainda estão operando com a imagem de um mundo analógico. É urgente produzir evidências que possam orientar o desenho de uma nova geração de programas públicos e, sobretudo, demonstrar como as ferramentas digitais podem contribuir no desenho de novas rotas de inclusão produtiva. Caso contrário, considerando que a digitalização tem se mostrado um caminho sem volta, há um risco de a própria ação pública ampliar a cisão digital e acentuar a exclusão”, alertam os autores.

Coordenada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD) e conduzida por uma equipe de pesquisadores de diversas universidades (UFRGS, UFSM, UTFPR, UNISC, UERGS, UFFS, IFFF), a pesquisa que viabilizou o livro contou com o apoio da Cátedra Inclusão Produtiva Rural do Cebrap Sustentabilidade . A publicação pode ser acessada aqui.

Sobre o seminário –O tema central do seminário é “Mercados Alimentares que Transformam Realidades” e terá desdobramentos em três painéis de debates. No primeiro, intitulado “Mercados Alimentares e Inovação Social”, os pesquisadores convidados pela organização vão discutir como os circuitos de comercialização podem fortalecer a ligação entre produtores e consumidores e, assim, criar vínculos que vão além das relações mercantis, gerando impactos sociais positivos para a sociedade.

No segundo painel, “Construção de diferenciais para transformar realidades”, serão abordados como usar aspectos extrínsecos de um produto, tais como relações com as tradições, a cultura local e a biodiversidade, para agregar ainda mais valor e renda para o seu negócio.

O terceiro e último painel traz o tema “Mercados Digitais: construindo novos vínculos entre cidade e campo” e vai mostrar como a transformação digital pode e deve ser uma grande aliada do relacionamento entre esses dois mundos que, até pouco tempo atrás, pareciam muito distantes.

A programação de cada painel tem nomes de destaque no cenário de pesquisas agroalimentares, como Pedro Arraes, diretor do Departamento de Desenvolvimento Comunitário (DATER), da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Ele vai falar sobre o Plano de Integração do Assentamento ao Mercado (PIAM).

Outro momento interessante deverá ser a experiência da Sociedade Peruana de Gastronomia (APEGA), que será mostrada por Luis Ginocchio Balcázar, consultor em Sistemas Agroalimentares e Inovação.

A forma como a Suíça coloca em prática a estratégia “Swiss Made” para produtos alimentares também consta da programação e ficará a cargo de uma apresentação de Dieter Bratschi, head-data da empresa Adaptagis.

A abertura do seminário vai contar ainda com um debate on-line com o diretor técnico do Sebrae Alagoas, Vinícius Lages, e Evair de Melo, deputado federal pelo Espírito Santo. O chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios, João Flávio Veloso, será o moderador dessa interação, no dia 18, às 10h10.

As inscrições para o Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas nesse endereço. O evento também será transmitido pelo YouTube.