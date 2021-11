Produção da indústria do couro na Bahia cresceu 31,9% em setembro

A produção da indústria de transformação baiana registrou queda de 11% em setembro deste ano, no acumulado de 12 meses. A Bahia permanece na última posição no ranking dos quatorze estados que participam do estudo Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF). De acordo com a nota PIM-PF, elaborada pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), na média, a indústria de transformação brasileira apresentou crescimento de 7,5% no mesmo período.

Na Bahia, seis dos 11 segmentos analisados apresentaram queda em setembro: veículos automotores (-68,6%), refino de petróleo e biocombustíveis (-21,7%), metalurgia (-6,0%), equipamentos de informática (-1,7%), minerais não metálicos (-1,6%) e alimentos (-0,2%).

No mesmo período, apresentaram crescimento os segmentos de couro e calçados (31,9%), produtos químicos (13,8%), borracha e plástico (11,0%), celulose e papel (6,0%) e bebidas (1,2%).

De acordo com a nota elaborada pela FIEB, o resultado da produção da indústria de transformação tem sido influenciado pelo encerramento das atividades do complexo Ford Camaçari e pela ocorrência de parada para manutenção parada para manutenção ocorrida na RLAM que provocou redução expressiva na produção do setor de refino no primeiro semestre de 2021.

Confira aqui a íntegra da nota PIM-PF.