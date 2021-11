“Vá de Metrô para a FliPelô”: de quarta a domingo

De 17 a 21 de novembro, data da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), todos os caminhos levam ao Centro Histórico de Salvador. Uma ação, organizada pela FLIPELÔ em parceria com a CCR, vai incentivar que os usuários de transporte público cheguem à festa literária via metrô.

Localizada na Estação de Metrô do Campo da Pólvora, a ação “Vá de Metrô para a FLIPELÔ” disponibilizará vans, que farão o traslado gratuito da Estação ao Taboão, no Pelourinho, do dia 18 (quinta-feira) ao dia 21 de novembro (domingo), com os seguintes horários de funcionamento: de quinta-feira a sábado, das 9h às 22h; e no domingo, das 9h às 21h.

A cada 30 minutos, uma van sairá da Estação de Metrô do Campo da Pólvora rumo ao Pelourinho e outra van sairá do Pelourinho rumo à Estação de Metrô do Campo da Pólvora. Esse intervalo de tempo poderá ser reduzido, a depender do fluxo do público.

Enquanto o público aguarda a saída da van na Estação de Metrô do Campo da Pólvora poderá aproveitar uma programação cultural que será realizada no espaço, que inclui apresentações musicais, contação de estórias, recital de poesia e a exposição Amados Olhares.

FLIPELÔ 2021 – A programação completa da FLIPELÔ 2021 está disponível no site – www.flipelo.org.br e nas redes sociais do evento: Instagram (@flipelo) e Facebook (@flipelo).

A Festa Literária Internacional do Pelourinho – FLIPELÔ 2021 é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Instituto CCR, realizado na região da CCR Metrô Bahia, com patrocínio master da Rede MaterDei e Prefeitura de Salvador; patrocínio do taú Social, Bahiagás e Governo da Bahia; apoio do Sebrae, apoio de mídia da Rede Bahia, Salvador FM, Irdeb-Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, ITS Brasil, Eletromídia e Ponto Outdoor e apoio institucional da Academia de Letras da Bahia. O evento é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc e uma produção da Sole Produções.

A Fundação Casa de Jorge Amado é mantida com apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia e Shopping da Bahia e é considerada um ponto de referência na geografia cultural de Salvador.