UFRB faz seleção para mestrado e doutorado em Ciências Agrária

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abre edital para selecionar alunos para os cursos de pós-graduação, em níveis de Mestrado e Doutorado Acadêmico, em Ciências Agrárias (PPGCAGR), para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022.

As inscrições acontecem, exclusivamente, via internet no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) ,até o próximo dia 30 de novembro.

São oferecidas doze vagas para o Mestrado e oito vagas para o Doutorado, ambas na Área de Concentração em Agricultura Tropical, contemplando quatro Linhas de Pesquisa: Produção Vegetal; Solos e Ecossistemas; Biotecnologia e Proteção de Plantas; e Microbiologia Aplicada e Bioprodutos.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para os interessados. Os dados solicitados no formulário eletrônico devem ser informados pelo candidato, que se responsabilizará pela exatidão dos mesmos.

Das vagas ofertadas no Edital PPGCAGR 04/2021, há vagas destinadas à política de cotas, amparado pela Resolução CONAC 033/2018, a qual dispõe sobre o sistema de cotas raciais para o acesso e outras políticas de ações afirmativas para a permanência de estudantes negros, quilombolas, indígenas, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) e pessoas com deficiência em todos os cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; e para servidores técnico-administrativos do quadro efetivo da instituição.

Mestrado

Poderão ser admitidos candidatos que possuam o curso de graduação de nível superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas ou correlatas. Poderão ser admitidos os candidatos portadores de diplomas de tecnólogo na área de Ciências Agrárias, desde que seus currículos contenham, predominantemente, disciplinas pertinentes à área de concentração.

Doutorado

Poderão ser admitidos candidatos que possuam o curso de graduação de nível superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas ou correlatas. Poderão ser admitidos os candidatos portadores de diplomas de tecnólogo na área de Ciências Agrárias, desde que seus currículos contenham, predominantemente, disciplinas pertinentes à área de concentração; apresentar diploma do mestrado (caso ainda não o possua, apresentar declaração de defesa indicando o título obtido e a respectiva data de homologação); e histórico escolar do mestrado.

Etapas da seleção

Os candidatos para o mestrado e doutorado serão selecionados com base em três critérios: Análise do Histórico Escolar (HE); Análise do Currículo Lattes (CL); e Avaliação e defesa do Plano de Pesquisa (PP).

Sobre o programa

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (PGCAGR) tem por objetivo capacitar, no nível de Mestrado e de Doutorado Acadêmico, profissionais da área de Ciências Agrárias ou correlatas, em pesquisa e ensino de alto nível, subsidiando-os com conhecimentos teóricos e práticos na área de concentração de sua competência, por meio de disciplinas (créditos), orientação e desenvolvimento de trabalhos científicos e trabalhos acadêmicos, incluindo treinamento em docência do ensino superior.

O PPGCAGR visa promover o desenvolvimento da capacidade crítica, ética e de metodologia científica para a geração e a difusão do conhecimento científico e da capacidade de buscar soluções para problemas relacionados à área de formação, atendendo à demanda por profissionais qualificados, frente aos novos desafios do agronegócio.

Leia o Edital de Mestrado e de Doutorado.

Mais informações em ufrb.edu.br/ pgcienciasagrarias.

E-mail: [email protected] br.