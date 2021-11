Canção “Cordel da Caixa D’água” ganha versão em formato de livreto ilustrado

Para quem ainda não teve a oportunidade de escutar a estória do ET que se perdeu em Feira de Santana e viu sua nave espacial ser transformada na Caixa D’água da cidade, ainda há salvação! A invasão alienígena narrada na canção “Cordel da Caixa D’água” (escute aqui) ganhará uma versão em formato de livrinho ilustrado.



Para concepção da obra, Uyatã Rayra (autor) convidou o ilustrador Siddhartha Gautama para embarcar nesta missão “sideral” e juntos buscaram inspiração em xilogravuras, cartas de tarô, pinturas egípcias e revistas em quadrinhos.

“Os traços tiveram influência direta do artista plástico feirense Juraci Dórea e do xilogravurista pernambucano Gilvan Samico”; conta Uyatã. Tais referências foram fundamentais para que o livreto fosse dotado de um aspecto semi-artesanal: tanto a impressão, quanto a textura das páginas conferem à publicação uma aparência rústica.

Os desenhos guiam os leitores numa aventura surrealista, na qual Ovnis e Ciborgues se misturam com monumentos, gírias e personagens clássicos da Princesa do Sertão. “É a Fêra corrida no pique do futuro do pretérito imperfeito”, brinca Uyatã.



Para explicar melhor os pormenores desta saga, Uyatã e Siddhartha estarão realizando hoje, quinta feira, 18, às 19:30, uma live de lançamento do “Cordel da Caixa D’água” ilustrado. A atividade será transmitida no Instagram, através dos perfis: @uyatarayra e @sidarta_setubal

“O projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.”

foto:Pedro Patrocínio