Candidatos à OAB debatem na rádio Sociedade da Bahia em Salvador

A rádio Sociedade da Bahia realiza na quinta-feira (18), o primeiro debate com a presença de todos os candidatos à presidência da OAB-Bahia. Das 7h às 9h, o programa contará com a participação de Ana Patrícia Dantas, da chapa OAB de Coração”, Daniela Borges (“União pela Advocacia”), Dinailton Oliveira (“OAB pra Valer”) (foto) e Ricardo Nogueira (“Liberta OAB”)

Com a mediação da jornalista Silvana Oliveira, debate será realizado conforme as regras abaixo, com concordância dos candidatos e, transmissão pela FM 102,5 Mhz, AM 740 You Tube rádio Sociedade da Bahia

O debate será composto por 5 blocos: abertura, 2 blocos com perguntas entre os candidatos, 1 com perguntas de jornalistas e encerramento com considerações finais. Pela dinâmica, os blocos terão tempos diferenciados.

Bloco 1: apresentação candidatos

Abertura e apresentação dos participantes.

Cada candidato terá um minuto para apresentar e defender sua principal proposta ou bandeira.

Bloco 2: candidato x candidato + comentário

O candidato sorteado terá um minuto para fazer a pergunta ao candidato que escolher, que terá 2 minutos para responder. O questionado terá um minuto para a réplica e um outro candidato sorteado terá 1 minuto para comentar as declarações.

Bloco 3: perguntas jornalistas

Jornalistas: Adelson Carvalho, Cris Cambuí, Gleidson Tavares, João Kalil, Pedro Sento Sé, Raimundo Varela, Rogério Alves e Silvana Oliveira.

Os jornalistas farão perguntas e vão escolher quem responde e quem comenta as questões sobre temáticas ligadas à OAB e ao país. Cada candidato só poderá comentar e responder duas vezes e as duplas não devem se repetir na mesma posição.

Bloco 4: candidato x candidato – ambos sorteados

Por sorteio, serão escolhidos o advogado-candidato que fará a pergunta e aquele que vai responder. Neste bloco, eles terão direito à réplica e à tréplica.

Bloco 5: Considerações finais

Por ordem definida por sorteio, cada candidato terá direito a elaborar considerações finais, em tempo limite de 01 (um) minuto, com vedação expressa à citação de nomes de outros candidatos, jornalistas e terceiros.