Escritores de Feira de Santana na programação da Flipelô

Os escritores feirenses Antônio Brasileiro, Roberval Pereyr e Alana Freitas estão na programação da Festa Literária Internacional do Pelourinho, no dia 18, às 11 horas, no Café Teatro Zélia Gattai na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, Salvador, em uma conversa presencial no quadro “Com a palavra o escritor”.

A FLIPELÔ acontece de hoje, quarta, 17, até o próximo dia 21, ocupando espaços do Centro Histórico de Salvador, com acesso gratuito em todos os eventos.

Nessa edição, a Festa homenageia o escritor alagoano Graciliano Ramos.