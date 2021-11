Rui Costa hoje em Palmas de Monte Alto inaugura retransmissora da TVE

Hoje, quarta-feira (17), às 9h, o governador Rui Costa estará no município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste do estado, onde inaugura a estação retransmissora digital da TVE Digital e TV Educa Bahia.

Ele também vai autorizar a Secretaria da Educação do Estado (SEC) a realizar licitação para ampliação e modernização do Colégio Estadual Anísio Teixeira, com a construção de bloco de cinco salas, refeitório, auditório, reforma e cobertura de quadra.

Durante a viagem, o governador ainda autoriza a Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), a firmar convênio com o município de Palmas de Monte Alto para pavimentação de vias públicas nos bairros Planalto, Mota e Oliveira.

Também será anunciada a licitação, já em andamento, para construção de uma arena na sede do município. A obra será coordenada pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), ligada à secretaria estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).