Homenageados os dois mais antigos servidores da Câmara de Vereadores de Feira

Os dois servidores mais antigos da Câmara Municipal foram homenageados, na manhã desta quinta (18): Marcos Antônio, chefe da Divisão Legislativa, que tem 41 anos de serviços prestados, e Edson Matos, servidor com 38 anos de trajetória como servidor público municipal.

As homenagens foram lideradas pelo servidor José Joaquim de Oliveira Neto, que fez uso da Tribuna Livre para tal fim.

Os homenageados receberam placas entregues pelo presidente da Casa, vereador Fernando Torres, alusivas ao evento, em reconhecimento às quatro décadas de serviços prestados à Casa da Cidadania pelos funcionários.

“Marcos é uma lenda da Câmara de Feira de Santana. Substituto do saudoso Rossini, ele tem uma longa folha de serviços prestados a esta Casa. Em plenário, é um verdadeiro maestro, com sua orientação legislativa sempre muito eficiente e segura. Afinal, com 40 anos de atividade, ele conhece isto aqui como ninguém”, disse Joaquim.

E acrescentou: “Marcos assessorou vários presidentes, diversas Mesas Diretoras, sempre com o mesmo empenho e comprometimento. É testemunha ocular da história contemporânea desta Câmara, vivendo os melhores momentos do Legislativo e também os mais difíceis. Somos admiradores deste sujeito competente e um tanto rabugento”.

Sobre Edson, que alcançou, recentemente, 38 anos de atividade no Poder Legislativo, Joaquim disse que a sua eficiência, responsabilidade e respeito no ofício público servem de modelo para os que estão chegando.

“Ele é um profundo conhecedor da área financeira e administrativa da Câmara de Feira, e já ocupou várias funções estratégicas da gestão desta Casa”, disse.

Conforme Joaquim, “Edson é um estudioso do serviço público, um homem que conhece os detalhes dos deveres do funcionalismo, e que está sempre atento aos direitos da categoria, sendo uma importante referência para todos nós. É um servidor que veste a camisa da Câmara dentro e fora desta Casa. Aqui, ele deixa um importante legado. Um dia, quando decidir se aposentar, fará enorme falta a todos nós e, com certeza, também aos senhores vereadores