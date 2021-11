Abertas as inscrições para Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Estão abertas, até 30 de novembro, as inscrições para a 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontecerá no período de 15 a 19 de dezembro, em formato híbrido, presencial e virtual.

O edital está disponível no site www.sdr.ba.gov.br, com as orientações para a realização das inscrições.

Podem se inscrever empreendimentos da agricultura familiar, economia solidária, povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária, de toda a Bahia.

O evento que chega ao 12º ano consecutivo, tem entre seus objetivos contribuir para a apresentação e promoção de alimentos saudáveis e demais produtos originários da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e da economia solidária, dos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Este ano, a edição presencial da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, acontecerá no Parque Costa Azul, na orla de Salvador. No local, serão montados 27 estandes, onde serão comercializados mais de 1.500 produtos de diversas regiões do estado.

A Feira contará com muitas novidades, a exemplo da umbuteria, chocolateria, licuriteria e cafeteria, além de uma vasta programação cultural, cozinha show, vila gastronômica, espaço para lazer infantil, e muito mais!

A programação técnica compõe o formato virtual da feira, que contará com seminários, webinários e o V Simpósio de Pesquisas e Experiências em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, dentre outros eventos, com transmissão ao vivo, via plataforma digital.

Realização –A iniciativa é do Governo do Estado da Bahia, via Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (UNICAFES – BA) e a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar da Bahia.