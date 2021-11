O som do berimbau, as saudações dos terreiros, os discursos em defesa da igualdade e pelo fim do racismo, as homenagens aos que mantêm a cultura negra em lugar de destaque. Estes foram os elementos da Sessão Solene comemorativa do Dia Nacional da Consciência Negra Zumbi dos Palmares e Dia da Capoeira, na noite de ontem (18), na Câmara Municipal. A solenidade foi encerrada em alto estilo, com uma roda de capoeira comandada pelos cantores Tonho Matéria e Dionorina.

Em todos os pronunciamentos foram destacados o aprofundamento das desigualdades e a evidência cada vez maior da intolerância. O secretário Jairo Carneiro Filho, da Cultura, Esporte e Lazer, citou o líder negro africano Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando a pessoa pela cor de sua pele ou sua origem”. E o Mestre Macaco( Raimundo José das Neves), defendeu a necessidade de salvaguardar a memória histórica do povo negro.

Para o cantor e palestrante da noite, o cantor e compositor Tonho Matéria (Antônio Carlos Conceição) a sua trajetória na música e na capoeira – que o levou a mais de 50 países – foi construída ao mesmo tempo. “A capoeira é capaz de transformar as pessoas, difundindo a língua portuguesa e a cultura pelo mundo, pois prega a liberdade”, disse, frisando que é necessário combater o racismo estrutural. O também cantor Antônio Evaldo Barbosa Machado discorreu sobre a importância do Dia da Consciência Negra para o povo brasileiro e citou que a música o levou a conhecer o mundo.

ODUNGÊ – Idealizadora do evento, presidente do Núcleo Cultural e Educacional Odungê, Lourdes Santana falou sobre a luta permanente para a conquista de espaço como mulher negra, nordestina, baiana e feirense e lembrou que graças ao movimento existem 18 leis em Feira de Santana voltadas para a cultura negra. Ela falou sobre a igualdade e afirmou: “Nem todo branco é meu inimigo, nem todo preto é meu amigo”.

O vereador Petrônio Lima, por sua vez, defendeu a reparação social como forma de assegurar que todas as pessoas ocupem os diversos espaços.

Também falaram sobre a relevância da data Mestre Val e Luiz Alberto Silva dos Santos, que saudaram os presentes destacando que a população negra teve um papel significativo na história brasileira e que a escravidão, se configurou em um processo de luta.

Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente da Casa, Silvio Dias (PT), que dividiu a função com o vereador Petrônio Lima (Republicanos), autor do requerimento que viabilizou a realização da sessão. Compuseram a Mesa de Honra a vereadora Eremita Mota (PSDB), Fanael Ribeiro, chefe de Gabinete do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, Antônio Carlos Conceição (Tonho Matéria), Antônio Evaldo Barbosa Machado (Dionorina); Luiz Alberto Silva dos Santos e Raimundo José das Neves (Mestre Macaco).

Também presentes no plenário os vereadores Jurandy Carvalho (PL), Lu de Ronny (MDB), Lulinha (DEM), Pedro Américo (DEM), Professor Ivamberg (PT) e Jhonatas Monteiro PSOL, além da vereadora licenciada e secretária de Políticas para Mulheres Gerusa Sampaio e os ex-vereadores Frei Cal e Marivaldo Barreto, mais os 27 homenageados e representantes de entidades ligadas ao movimento negro.

Homenageados – Durante a Sessão Solene foram homenageadas 27 pessoas, representando os segmentos da capoeira, movimento reggae, blocos afro e afoxés. Receberam certificados Silvio Roberto Miranda Santos Júnior, Jane Cleide Soares da Cruz, Fabrício Souza Barboza, Claudino Messias dos Santos Júnior, Jailson Roque Oliveira, Eduardo Willian de Souza Matos, Laura Verônica da Conceição, Edevaldo José Ferreira Santos, Marilene de Jesus Pereira, Jorge Santana dos Santos e Marcelo Augusto Santos Queiroz.

Foram contemplados ainda Erivaldo Soares de Oliveira, Givanildo Nery dos Santos, Luiz Alberto Silva dos Santos, Ronevon de Jesus Silva, Josenias da Conceição Almeida, Gilberto Pinheiro dos Santos, Edson Lúcio Gualberto Garcia, Genivaldo Paulino de Oliveira, Gerlandia Jerônimo Neto, Jocilene Souza de Araújo, José Ivanilton de Jesus, Joseilton Moreira Coutinho, Leandro Dias Mota, Luis Henrique Santos de Jesus, Ricardo Moreira dos Santos e Silvio Cézar Vasconcelos de Oliveira.

fotos: Marcio Garcez