Iluminação da Nóide Cerqueira vai receber 500 lâmpadas LED

Serão implantadas cerca de 500 luminárias em LED ao longo da extensão da Noide Cerqueira. Os serviços para a melhoria da iluminação pública na avenida foram iniciados desde a última terça-feira, 16. O projeto Luz da Gente, da Prefeitura de Feira, vai resultar em “completa revitalização”, diz o secretário de Serviços Públicos, Eli Ribeiro.

Além de implantar as modernas luminárias em LED, os trabalhos incluem melhorias em todo o circuito e fiação elétricos, inclusive com a instalação de novos postes. Os serviços estão a cargo do Consórcio Conecta. A Conecta está cuidando da segurança dessa fiação com a instalação de circuitos de proteção, que são os aterramentos, informa a Prefeitura de Feira.

Outro serviço que será realizado é a revitalização dos quadros de medição, comando e controle. Ao todo, são dez em toda a extensão da avenida Noide Cerqueira.

Os bairros Queimadinha, Rua Nova e o Aviário foram os primeiros a serem instaladas as luminárias em LED por meio do projeto Luz da Gente. Os serviços serão levados em seguida para o bairro Tomba.