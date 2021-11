Maryzelia retorna para o Rio de Janeiro no começo de 2022

A cantora e sambista Maryzelia retorna à moradia no Rio de Janeiro no início do próximo ano, depois de uma temporada pandêmica em Feira de Santana, onde já voltou aos palcos e está com compromissos tocando um projeto musical – Dona da Casa – que deve se estender até o final de dezembro.

A informação foi dada pela própria cantora em entrevista ao programa TransNotícias na Rádio Transbrasil, no começo da noite da sexta-feira. O programa é conduzido por uma equipe de jornalistas formada por Elsimar Pondé, Orisa Gomes, Dandara Barreto e João Guilherme.

Maryzelia falou sobre o espaço onde acontece o Dona da Casa, o Bar Toma, na Lagoa Salgada, sobre o repertório e a referência musical ao samba carioca histórico. Completamente à vontade entre os profissionais, que se disseram todos fãs da artista, Maryzélia lembrou o início da carreira e agradeceu, no ar, ao jornalista Caíque Marques por seu texto publicado aqui no Blog da Feira chamando-a de “Carmem Miranda da Bahia”.

Hoje, sábado, 20, Maryzélia está, de 14 às 16 horas, em show no Sesc Feira de Santana/Centro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A entrada é gratuita mas limitada a 80 pessoas.