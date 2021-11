Vídeo do Governo da Bahia vence Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo

Foram anunciados na sexta-feira, 19, os vencedores do Prêmio Profissionais do Ano, que chegou à sua 43ª edição, e entre os ganhadores, na categoria “Vídeo Social”, está o vídeo “Naquela Mesa”,que faz parte de uma das campanhas publicitárias do Governo do Estado da Bahia para conscientizar sobre os fortes efeitos da pandemia do Covid-19. A produção foi da agência Morya.

Ao todo, foram mais de 700 trabalhos inscritos, em todas as categorias do prêmio. Uma das novidades desta edição foi exatamente o retorno da categoria Valor Social, que ilumina um olhar mais profundo e urgente das marcas e empresas para temas sociais. A cerimônia foi transmitida de forma inédita e aberta no Globoplay.