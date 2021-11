Corregedoria da SSP promove curso sobre abordagem policial

A Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia iniciou hoje, segunda-feira (22), o curso Abordagens Policial, Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, cujo objetivo é atualizar os profissionais sobre a legislação e protocolos para atuação nas atividades e, assim, prevenir excessos. A abertura do evento ocorreu no auditório Mestre Álvaro, no Centro de Operações e Inteligência (COI).

Outras aulas serão ministradas na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo Industrial) e na Coordenadoria de Operações Especializadas (COE/PCBA).

Representantes das Polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros, das Polícias Federal e Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Salvador também participam da capacitação. Além de lições teóricas, os envolvidos terão aulas práticas sobre armamento e tiro e participarão de simulações de busca pessoal e residenciais.

“A expectativa é contribuir para a melhoria da realização do serviço policial, para que seja cada vez mais técnico e respeite a legislação. Além de dar segurança ao profissional no cumprimento da função e no emprego de técnicas, isso dá proteção para o policial para que ele não cometa excessos por não estar atualizado quanto a legislação e as decisões judiciais mais recentes. Então, fornecemos esse treinamento para que ele se sinta seguro para prestar um bom serviço a população”, detalhou o corregedor-geral da SSP, Nelson Gaspar Álvares Pires Neto.

O curso terá 40h de duração, com encerramento na sexta-feira (26). Durante esse período serão discutidos os temas: Cumprimento de mandado de busca e apreensão; Mandado de Prisão e Ciclo de Esforço Investigativo; Jurisprudência sobre abordagem policial; Aspectos legais de abordagem policial; Cadeia de custódia; Abordagem e atuação policial; Abordagem a edificação; Abordagem a veículos e Prevenção da prova digital durante cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Foto: Ascom / Dahiele Alcântara