Antonio Magalhães conta história de fotos em Feira de Santana

Antônio Magalhães apaixonou-se pela baiana no Rio de Janeiro e pouco tempo depois o casal estava chegando na Feira num ensolarado janeiro de 1964. Ele é mineiro. Aqui em Feira foi trabalhar com um parente da mulher, um marchante com banca de carne no Mercado Municipal hoje chamado de Mercado de Arte Popular (MAP) mesmo local onde ele mantém e dirige o “Magalhães Fotografia”. Magalhães é o mais antigo fotógrafo em atividade em Feira de Santana.

Começou a trabalhar com fotos para jornal aqui na Bahia, em 1968, mas foi ainda no Rio de Janeiro que ele despertou para a fotografia. E conta nesse vídeo do canal FeiraPod uma história que envolve uma bem montada campanha de marketing da Ótica LutzFerrando que oferecia na vitrine um curso de fotografia na compra de uma máquina fotográfica. Foi o que fez Antônio Magalhães, com o primeiro “ordenado”: comprou a máquina, fez o curso no Liceu de Artes e Ofícios e tornou-se “fotógrafo social free-lancer”, ou seja, nas horas vagas dos turnos da Companhia Telefônica Brasileira onde trabalhava, ele fotografava aniversário, casamentos, eventos, etc.

Em Feira de Santana fotografou a vida da cidade. Tem um acervo enorme de fotografias esperando um destino futuro. Ele conta também no vídeo como foi fotografar Xuxa, na época a mulher brasileira mais famosa, para uma loja de roupas de Feira. Feira ousada. Os jovens entrevistadores se assustaram.

Assista o vídeo: