Direto ao Ponto, um programa voltado para a saúde e o bem estar

A jornalista Cristiane Melo se reinventa na profissão e lança programa na Web voltado para o seguimento de saúde e bem estar. O programa vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, às 19h30, através das plataformas do YouTube e do Facebook do Portal Viver Mais, revista eletrônica fruto da parceria com a Comunicóloga e Escritora Adriana Matos.

De acordo com a jornalista, a pandemia, dentre outras coisas, tem demonstrado a muitos qual o real sentido da vida. “Estamos em um período em que “Viver Mais” e de forma saudável se tornou um objetivo a ser alcançado cotidianamente”, conta acrescentando que atualmente, “conseguimos entender de forma mais clara que o essencial não está no ter, nem nas coisas a serem conquistadas, mais no ser e de que forma aproveitar cada minuto da vida”

Ela conta que, desde o início da pandemia, não pode trabalhar em home office pois estava na linha de frente atuando como assessora de comunicação do maior hospital público do interior da Bahia.

“A responsabilidade de transmitir informações diariamente sobre as ações desenvolvidas nesta unidade hospitalar que se tornou referência em COVID 19, noticiar novas etapas de contenção e tratamento da doença, número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, pessoas que venciam o vírus, aliadas ao medo de contrair o vírus ou de levá-lo para casa, foram problemas enfrentados e que me fizeram amadurecer o projeto de falar mais de saúde física, emocional, psicológica e espiritual. Daí surgiu o Direto ao Ponto com Cristiane Melo”.

A ideia é entrevistar especialistas das mais diversas áreas com informações sobre bem-estar, alimentação, arte e cultura, sexo, estética, autocuidado, educação, comportamento, relacionamento e economia. Cristiane Melo acredita que todas estas esferas influenciam direta ou indiretamente na saúde como um todo.

“Teremos participações ao vivo e discussões que prometem abrir debates sobre temas relevantes para a sociedade, vamos priorizar o jornalismo comunitário e local. Meu objetivo é que o Direto ao Ponto com Cristiane Melo seja um espaço leve e descontraído, porém com a seriedade que o bom jornalístico exige, preservando acima de tudo a imparcialidade e credibilidade”, concluiu.

Para assistir basta acessar o canal YouTube/portalvivermais.

*Fonte: Viver Mais Comunicação Integrada *

Tel:: (75) 99975-1324

Instagram: @portalvivermais

Facebook: portalvivermais

Site: www.portalvivermais

YouTube/portalvivermais