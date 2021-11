Projeto Iyalodês coloca diversidade religiosa na pauta da Mostra Cultural da Belgo Bekaert

O Projeto Iyalodês de Feira de Santana, que faz parte da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular de FSA, 2O21, e que tem como idealizadora a professora Sidinea Pedreira, buscou se aproximar das histórias e das vidas de mulheres que são exemplos de luta, de liderança, de força e resiliência da nossa cidade.

Mulheres, como a Mãe Maria Pequena de Ogum, Mãe Graça de Nanã, Mãe Valdirene de Iansã, Mãe Sandra de Oxumaré e Mãe Sônia de Oxalá, e tantas outras na nossa Feira, constroem a história da cidade e são exemplos de fé e de esperança para suas comunidades.

O projeto teve como um dos objetivos compartilhar essas histórias com os estudantes de escolas públicas da cidade, como o Colégio Paulo VI e o Colégio Agostinho Froes da Mota.

Convidamos você, especialmente, para participar da Roda de Conversa, na qual, nesse dia, juntamente com todes aquelas envolvidas no projeto e nesse caminho das Iyalodês, reverenciaremos nossas ancestrais e as nossas Yalorixás, mulheres guerreiras! Axé, minhas irmãs!

O que? Porjeto Iyalodês de Feira de Santana: histórias, memórias e presenças.

Quando? Sábado, 27 de novembro, às 15h

Onde? Canal do YouTube da ONG Favela É Isso Aí