Salvador Restaurant Week segue até domingo (28) com o tema ‘Sabores da Infância’

Esta é a última semana da 18ª edição da Salvador Restaurant Week (SRW), que vai até 28 de novembro. Mais de 40 restaurantes participam do evento que acontece com força total nesse segundo semestre de 2021.

O festival está imperdível com o tema “Sabores da infância” e menus a preços fixos: de R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar (no Menu Convencional); de R$ 56,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar (no Menu Week Plus); e R$ 68,00 no almoço e R$ 89,00 no jantar (Menu Week Premium).

Cada participante ainda pode doar R$ 1,00 (opcional) para o Instituto dos Cegos da Bahia. Para comodidade dos clientes, as reservas podem ser feitas pelo site www.restaurantweek.com.br, que contém todas as informações sobre o evento gastronômico mais democrático do Brasil.