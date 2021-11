Assista “Maria Minhoca” em drive-in no Joia da Princesa

Peça infantil muito encenada em Feira de Santana pela conhecida Cia Cuca de Teatro, “Maria Minhoca” chega ao Diversão em Cena em montagem no formato drive-in. O espetáculo que encerra o calendário de sete apresentações do projeto,, acontecerá domingo, 28, às 17h, no Estacionamento do Estádio Joia da Princesa.

O espetáculo conta, sob a ótica de palhaços, a história do apaixonado Chiquinho Colibri, que não consegue chegar nem perto da sua amada Maria Minhoca, pois seu pai planejou casar a filha com o vaidoso Capitão Quartel. Com a ajuda de Pedro Fon Fon, seu melhor amigo, Colibri vai viver uma aventura atrás da outra, para conquistar pai e filha ao mesmo tempo.

Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line, a partir de hoje, 25(quinta-feira) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal.