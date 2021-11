Mudanças nas paradas de alternativos e intermunicipais no centro da Feira

A Prefeitura de Feira, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), convoca representantes das cooperativas e associações de transporte intermunicipal e os permissionários das linhas do Sistema de Transporte Público Alternativo e Complementar (STPAC), listados na edição de ontem (24) do Diário Oficial Eletrônico a comparecerem hoje (25), às 10h, na sede do órgão para tratar sobre a regularização dos pontos de parada.

Foram convocadas a Coopetn (Terra Nova); Cooptar (Amélia Rodrigues); Astaric (Antônio Cardoso); Ponto da rua de Santana/ STPAC – Jenipapo e Terra Dura; Pontos da rua Comendador Targino/ STPAC – Atapar (Amélia Rodrigues); Ponto da avenida Sampaio/ STPAC – Limoeiro, Dr. Fulô e Onça.