Reitor da UEFS fez reunião com deputado e vereador do PSOL

Estiveram presentes no encontro, ontem à tarde, quarta-feira, 23, com o Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Evandro Nascimento, o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), o vereador de Feira de Santana Jhonatas Monteiro (Psol), a pró-reitora de Extensão da Uefs, Rita Brêda, a assessora de Relações Institucionais da Uefs, Soanne Oliveira, professores, servidores técnico-administrativos e coordenadores de setor e de cursos de pós-graduação da Uefs, além de assessores do deputado e do vereador.

A reunião, segundo divulga o site da UEFS produzido aconteceu para discutir o apoio que a instituição tem recebido através de emendas parlamentares e tratou da prestação de contas das emendas existentes e da apresentação de projetos da Uefs que podem ser contemplados com novos recursos.

Segundo a Reitoria, nos últimos dois anos, a Uefs recebeu cerca de R$ 52.000,00 através de seis emendas do deputado Hilton Coelho. Os recursos foram utilizados em projetos e pesquisas de extensão universitária, em ações da Equipe de Educação Ambiental, em ensino de pós-graduação e na aquisição de equipamentos eletrônicos. Foram contempladas, por exemplo, áreas de educação, planejamento territorial, meio ambiente e economia popular solidária.

No encontro, o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento, falou sobre a importância da parceria da universidade com o deputado e se mostrou otimista com a possibilidade de novas emendas que irão contribuir para a produção de conhecimento. O deputado Hilton Coelho destacou a importância da realização de pesquisa e extensão universitária para o crescimento da Bahia e o papel das universidades na sociedade.