Subsecretário de Segurança quer expandir para o interior a “Operação Bike Segura”

“Em Salvador, a Operação Bike Segura já apresenta bons resultados e vamos trabalhar para expandir esse quadro para todo o estado”, afirmou o subsecretário da Segurança Pública, Hélio Jorge Paixão durante encontro que debateu e avaliou ações de fortalecimento desse programa de segurança.

O lançamento do Projeto Bike Segura, idealizado pela SSP, aconteceu em março deste ano com o objetivo de ampliar as ações preventivas e ostensivas para dar mais segurança a quem utiliza bicicletas em Salvador.

O encontro realizado na tarde de ontem, quarta-feira (24), no Centro de Operações e Inteligência foi para definir ações de ampliação. “Estamos em constante contato com grupos e praticantes do esporte para que possamos sempre aprimorar o serviço oferecido que visa melhorias de combate a crimes contra os esportistas.”

Participaram do encontro o tenente-coronel Maurício Marinho, lotado na Superintendência de Gestão Integrado da Ação Policial (Siap), o assessor especial do gabinete da SSP, Giovani Barreto a delegada Daniele Monteiro, titular da 26ª Delegacia Territorial (Vila de Abrantes), a delegada Elane Laranjeira, titular da 27ª DT/ Itinga, o major André Luís Presa, comandante da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (Vila de Abrantes), o presidente da Federação Baiana de Triathlon, Cléber Castro, e o presidente da Federação Baiana de Ciclismo, Orlando Schimit.

