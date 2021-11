Um único doador de sangue pode salvar até quatro vidas

“Uma bolsa de sangue fica, no máximo, uma semana no estoque pois a rotatividade é enorme. Atendemos Feira de Santana inteira e mais 56 municípios da microrregião”, afirma Josilda Brandão, coordenadora do Banco de Sangue.

Apesar da necessidade ser grande, o número de doares do Brasil é restrito. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue no país, o que corresponde a 1,6% da população brasileira.