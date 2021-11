Zé Neto vota pela aprovação do 14° salário para aposentados e pensionistas do INSS

Com voto favorável do deputado federal Zé Neto (PT-BA), a Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados aprovou hoje, quarta-feira (24), o pagamento do 14° salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Para Zé Neto, a aprovação do benefício trará um importante alento para mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas que vêm enfrentando sérias dificuldades financeiras, especialmente nessa pandemia, com o agravamento da crise econômica no país.

“A proposta segue para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e esperamos que o bom senso e a justiça social prevaleçam, fazendo com que esse benefício chegue ainda este ano aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que recebem auxílios por morte, doença, reclusão ou acidente”, defendeu.