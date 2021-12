Mais uma promoção do Espaço Cultural Tia Claudia: próximo domingo, 5, a partir das 10 horas, começa a primeira edição do MPBeco.

A primeira edição do *MPBeco* vem com atrações de qualidade. Com repertório que perpassa desde o MPB, samba, autorais e músicas regionais bem feirenses.

Três estrelas da música feirense: o tempero de @kareenmendes, a sensibilidade de @millacantoraoficial e a voz marcante de @mathyaramatheus fazendo o Beco da Energia vibrar.