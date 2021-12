Acontece até amanhã o 15° Encontro Nacional do Poder Judiciário

Para debater o futuro da Justiça brasileira, os tribunais de todo o país estão reunidos hoje, quinta (2) e amanhã, sexta-feira (3), no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Neste encontro, presidentes dos 91 órgãos aprovam as metas nacionais e as metas específicas dos segmentos de Justiça para o ano de 2022. O Encontro Nacional também é marcado pela entrega do Prêmio CNJ de Qualidade para os órgãos que se destacaram em diferentes dimensões.

O evento realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e reúne as administrações de todos os tribunais, principalmente as pessoas integrantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, responsáveis pela área de Gestão Estratégica e da área de estatística. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, faz a Conferência Magna do encontro, que tem transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.