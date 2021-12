EXCLUSIVO: Dinheiro de Cuba e Venezuela financiavam o Troféu Tracajá!

O vazamento de uma conversa no Zap do fotojornalista Reginaldo Tracajá com uma pessoa ainda não identificada está sob investigação sigilosa mas já revelou que o famoso Troféu Tracajá, megaevento promovido pelas Organizações Tracajá todos os finais de ano em Feira de Santana, era financiado com dinheiro de Cuba e Venezuela

O diálogo foi em texto e som. Em um dos áudios, o fotojornalista chora, xinga, esbraveja, faz ameaças e diz que este ano em virtude da pandemia, os recursos externos – Cuba e Venezuela – foram suspensos e ele não irá promover o Troféu Tracajá este ano, embora diga no texto que “2022 vem aí….ninguém sabe também se ele quis dizer que é candidato a deputado…

O áudio está sob segredo ad hoc.

Vai ter Troféu Tracajá esse ano?

[23/11 10:20] Regi: Os recursos da Venezuela e Cuba, não chegaram devido a Pandemia.

[23/11 10:20] Regi: Darei uma coletiva explicando os motivos.

Minha assessoria vai mandar um comunicado .

Dia e horário e traje.

Tenha uma ótima quinta feira junto aos seus familiares

[2/12 10:45] Regi:Por Motivos Tático e Móvel não realizaremos o Grande ” Oscar do Sertão” .Não fique triste você será agraciado,Uma homenagem justa.

Por tudo que você faz pela Terra de Lucas , Maria Quitéria, Georgina Erismma s Senhora Santana.

Além de você muitos estão tristes.

Tenha paciência novembro de 2022 tá bem próximo.

Troféu Tracajá, e a Gloria .