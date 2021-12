Ouvidoria Geral do Estado comemora hoje 19 anos com lançamento de Cartilha

Hoje, 2, a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), vinculada à Secretaria de Comunicação Social (Secom), comemora 19 anos de atuação como canal de comunicação entre o cidadão e o Governo do Estado.

Às 9 horas o órgão lançará a cartilha digital do ouvidor para a rede de ouvidores do Estado e apresentará o balanço do ano em evento no auditório da Secretaria da Segurança Pública (SSP), localizada na 4ª Avenida, 430, Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença da Rede de Ouvidorias Especializadas do Estado, formada por 209 ouvidores e autoridades.

Produzida em formato digital a nova cartilha lançada pela OGE traz como proposta, orientações de trabalho para toda a rede ouvidores do Estado com objetivo de aperfeiçoar os procedimentos internos e possibilitar mais celeridade nas respostas das manifestações para o cidadão baiano.

Disponível ainda hoje no site da ouvidoria, a cartilha digital contém 19 páginas, linguagem acessível, figuras ilustrativas e informações detalhadas sobre o funcionamento da ouvidoria e do sistema de gestão e qualidade, legislação, fluxograma de trabalho e relatórios de feedback para os cidadãos.