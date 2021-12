Cumprindo uma temporada que vai até o final deste mês, hoje, sexta-feira, Maryzélia volta ao palco do Bar Toma para mais um show de samba e simpatia na esplêndida companhia da primeira dama do samba-de-roda de Feira de Santana, Dona Chica do Pandeiro com o grupo da Quixabeira da Matinha.

