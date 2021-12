Fenatifs presencial começa hoje em três horários no Amélio Amorim

Nesta terça (07) serão iniciadas as apresentações presenciais desta 14ª edição do Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana. Em três horários, 9h30, 10h30 e 14 horas, no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim, será encenado o espetáculo “CYBERBULLYING? MISERICÓRDIA!”, da Cia. Cuca de Teatro.

O espetáculo conta a história de Maria Bonitinha, a menina do sertão, que chega à cidade para passar uns dias na casa de sua melhor amiga, Joana Natureba. As duas passam o dia brincando com as bonecas de sisal e comendo as delícias da culinária nordestina.

Quando Joana publica fotos da nova amiga nas redes sociais, Maria sofre cyberbullying por parte dos amigos de Natureba. Indignada com o comportamento nada legal dessa turminha, Bonitinha convida Joana para uma grande peleja internáutica, Maria vai mostrar pelo que tem muito orgulho de sua cultura.

O espetáculo, convidado para Mostra Baiana, tem classificação Livre. Serão observados todos os protocolos indicados pelas autoridades sanitárias nas apresentações presenciais e a presença de público será limitada pela coordenação do Fenatifs.

Fenatifs prossegue até o dia 18 – Começou no dia 2 e prossegue até 18 de dezembro, o Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – FENATIFS, que realiza a sua 14ª edição com a participação de 28 espetáculos de todo o Brasil e diversas atividades paralelas como oficinas, debates e rodas de conversa, que serão transmitidos gratuitamente pelo canal da Cia Cuca de Teatro: www.youtube.com/CiaCucadeTeatro

O FENATIFS promove ainda encontros com os grupos participantes como forma de estimular as discussões e o fortalecimento da produção cultural dos fazedores de artes cênicas em todo o país.

Em cena, artistas e companhias de diversas partes do país como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, trazendo linguagens como circo, contação de histórias, música, teatro de bonecos e de animação, entre outros. Uma intensa programação para os pequenos curtirem muito!

Troféu Cultural Henrique Motté – A todos os grupos participantes, será concedido o Troféu Cultural Henrique Motté (1963-2019), símbolo do festival, que representa o reconhecimento do fazer artístico do patrono e Diretor de Produção da Cia. Cuca de Teatro que, durante toda a sua trajetória, foi um profundo e dedicado incentivador e fomentador das manifestações artísticas e culturais, aproximando pessoas e utilizando a arte como principal instrumento de transformação social.

Também nesta 14ª edição do Fenatifs será realizada uma pequena mostra presencial com apresentações de espetáculos que serão realizadas no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim e nas praças de Feira de Santana, com todos os protocolos de segurança respeitados e público limitado.

O 14º Fenatifs tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do EDITAL 25/2016 – Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

Acompanhe os perfis da Cia. Cuca de Teatro nas redes sociais e fique por dentro de toda a programação: www.ciacucadeteatro.com.br

