Colbert anuncia PPP para novo Centro de Abastecimento fora da cidade

O prefeito Colbert Filho (MDB) anunciou a morte total do atual Centro de Abastecimento, já combalido pelo desgaste e desprezo do tempo e pela construção do shopping popular. Em um programa de rádio, ontem, ele informou que a Prefeitura de Feira abriu um “chamamento público” para empresas que desejem investir na construção de um novo Centro de Abastecimento. .

No Diário Oficial do Município, enquanto o Prefeito falava no matutino, estava publicada a autorização do Conselho Gestor do Programa de Parcerias-Público-Privada (PPP) para uma empresa – Trade Holding (clique) – desenvolver “estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica” para a implantação do equipamento que segundo o prefeito “deverá ter uma área mínima de 400 mil metros quadrados e esteja a 25 km do centro da cidade”.

O anúncio do Prefeito foi uma surpresa mas a ideia de acabar de vez com o Centro de Abastecimento não é nova. Há muitos anos está nos planos do planejamento e urbanismo públicos feirenses. A construção do shopping foi apenas a primeira etapa.

A autorização para a empresa fazer estudos de viabilidade, pela Lei Orgânica do Município, independe de consulta prévia à Câmara Municipal ou à comunidade. Foi assim também com os projetos do BRT e do Shopping Popular, ambos reconhecidamente problemáticos e inconclusos.

foto Secom: Colbert em visita ao Shopping Popular acompanhado de secretários e do empresário Elias Tergilene