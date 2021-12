Defensora pública na Bahia lança livro sobre ‘Golpe de 2016 no Brasil’

Atuando há 14 anos na Defensoria Pública do Estado da Bahia, Marta Torres resolveu misturar arte e direito para tornar as questões jurídicas mais compreensíveis. E o resultado dessa combinação será conhecido nesta quinta-feira (09), no restaurante Pedra da Sereia, com o lançamento da obra “Direito e Arte – No Golpe de 2016 no Brasil”.

Na obra, a defensora reuniu crônicas que assumem uma narrativa mais leve para falar sobre fatos jurídicos e políticos que aconteceram no país em 2016.

Ela conta que a cada atendimento que realizava na defensoria era possível criar uma história para que a pessoa entendesse de maneira mais completa sobre o seu caso. E isso foi dando subsídio para a sua escrita.

“Foram anos trabalhando dessa forma para entender que é preciso traçar um paralelo com a realidade do atendido. E este é um dos papéis da Defensoria Pública, por meio da educação jurídica”.

Ao longo do livro, Marta traz também observações acerca de situações de Direitos do Consumidor e a importância de aproximar a sociedade da linguagem jurídica. “ Em 2015 comecei a escrever no meu blog, Virtualhada, e em outro site Jurídico, sempre de forma direta, e fui sentindo cada vez mais que, para explicar ao público os pensamentos e direitos, era necessário me distanciar de termos técnicos” conta.

Apartidária, a escritora detalha que o nome do livro tem relação com aberrações jurídicas da votação do Impeachment de Dilma Rousseff. “Fiz questão de produzir este livro para servir de documento e evitar que erros como esse se repitam. Estou falando de algo que aconteceu em 2016, mas que já serve como aviso para 2022”, declara.