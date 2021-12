Dia do Fonoaudiólogo celebrado no Hospital Clériston Andrade

A equipe de Fonoaudiologia do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) promoveu na manhã de hoje, quinta-feira, 9, Dia do Fonoaudiólogo, um evento informativo para os demais profissionais da unidade visando a promoção do conhecimento sobre a profissão e sua atuação no hospital.

O tema deste ano foi “A Fonoaudiologia cuidando dos sentidos que dão sentido à vida.”

A ação de impacto ocorreu no corredor de acesso ao HGCA 2, com atividades lúdicas e distribuição de brindes e panfletos informativos.

Segundo Priscila Dutra, coordenadora da equipe de fonoaudiologia do HGCA, foram distribuídos folderes e disponilizados alguns recursos terapêuticos utilizados pela equipe na unidade hospitalar para estimular respostas sensoriais nos pacientes.

“A intenção da equipe com este tema e com os brindes distribuídos foi demonstrar que a atuação fonoaudiológica visa além de estimular, fortalecer, adequar as funções de alimentação e de comunicação, visando também despertar os sentidos e o prazer de viver dos pacientes”, concluiu.